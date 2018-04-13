Свыше 70 миллиардов тенге выделят на борьбу с киберугрозами в Казахстане

Деньги направят на развитие систем противодействия информационным атакам.

Депутаты мажилиса обсудили проект поправок «О республиканском бюджете на 2018–2020 годы». Министр финансов Бахыт Султанов отметил, что важным условием развития информационного общества является кибербезопасность, передает Sputnik.

На мероприятия по противодействию киберугрозам предлагается выделить 71,3 миллиарда тенге. Эти деньги будут направлены на развитие системы обнаружения, пресечения, технического расследования киберпосягательств и информационных атак на государственные и частные объекты цифрового информационного пространства Казахстана.