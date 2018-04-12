Министерство образования надеется на Big Data и блокчейн

МОН реализует пошаговый график внедрения цифровых технологий по четырем направлениям.

На заседании правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева Ерлан Сагадиев, министр образования и науки, доложил о цифровизации образования. Министерство наметило новые направления дальнейшего внедрения цифровизации в сферу образования и науки, передает Primeminister.kz.

«В первую очередь, это мобильность и тотальная доступность всех сервисов к бумажным документам и информации. Чтобы любой ученик, учитель, родитель или директор школы могли получить интересующую информацию на свои смартфоны. Это позволит ученику видеть свои оценки, домашние задания, учебники, пользоваться всеми общемировыми цифровыми ресурсами. Во-вторых, цифровизация означает открытость и справедливость. Вся необходимая информация, начиная с очереди в детский сад и заканчивая вопросами получения аттестата или диплома, должна быть в открытом доступе. В третьих, каждому ученику или учителю нужно дать возможность свободного доступа со смартфона или компьютера к учебникам, лучшим мировым и казахстанским лекциям, интерактивным урокам из дома или из другого места, в любое время суток. В четвертых, для министерства крайне важна интеграция всех данных в одну базу, внедрение технологий Big Data, проведение онлайн-анализов, что позволит руководить всеми процессами из одного ситуационного центра», — рассказал Ерлан Сагадиев.

Также он рассказал об удобствах технологии блокчейн, которая позволит обеспечить прозрачность во многих структурах образования: «Вся информация, к примеру, по назначению руководителей школ, распределению грантов, очередности в детские сады и вопросам получения аттестатов и дипломов должна быть открытой на портале. Важная для населения информация должна быть открытой, это мы называем внедрением системы блокчейн».

МОН разработало пошаговый график внедрения цифровых технологий по четырем направлениям и приступило его к реализации.

«В 2016–2017 годах было закуплено более 14 тысяч мультимедийных комплектов. В текущем году из республиканского бюджета на эти цели выделены трансферты на 6 млрд тенге, третий год подряд акиматы дополнительно покупают для учреждений образования более 10 тысяч комплектов. Задача — довести до 80% обеспеченность сельских и городских школ мультимедийными комплектами», — отметил Ерлан Сагадиев.

Касательно доступности сети интернет — сейчас 99% школ подключены к интернету. Однако доступ к широкополосному интернету имеют 62% школ. В соответствии с программой «Цифровой Казахстан» имеются планы по подключению всех школ. Более чем в 4000 школ внедрены электронные дневники. Ими пользуются 50% школьников.

Кроме того, МОН также занимается оказанием государственных услуг. Всего в общей сложности в министерстве имеется 73 госуслуги. 25 из них автоматизированы. Сейчас база МОН интегрирована с базами других госорганов на платформе eGov. В предстоящие два года планируется автоматизировать и оптимизировать еще 48 услуг.

Не менее важным направлением назвал министр и обучение населения основам цифровизации: «Предстоит обучить пользованию нашими информационными базами 150 тысяч учителей и полтора миллиона родителей».