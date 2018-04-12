Список доверенных интернет-продавцов опубликуют для казахстанцев

Сейчас на портале КГД уже зарегистрирован 61 налогоплательщик.

На портале комитета государственных доходов будет размещена информация обо всех зарегистрированных интернет-продавцах. Любой покупатель сможет увидеть, официально ли работает тот или иной продавец. Об этом сообщил заместитель председателя комитета госдоходов МФ РК Мади Такиев, передает Tengrinews.kz.

Он напомнил, что с 1 января 2018 года предпринимателям, осуществляющим деятельность через интернет-магазины или интернет-площадки, предоставлены налоговые льготы в виде освобождения от уплаты корпоративного подоходного налога для юридических лиц и индивидуального подоходного налога для индивидуальных предпринимателей на 100%.