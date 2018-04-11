К 2023 году вся медицинская продукция в Казахстане будет отслеживаться электронно

Отслеживание медикаментов будет происходить по контрольно-идентификационному знаку, наносимому на вторичную упаковку в формате двумерного штрих-кода.

4 апреля прошло публичное обсуждение результатов проведенного анализа по созданию и внедрению системы отслеживания медицинской продукции в РК. В совещании под председательством вице-министра здравоохранения РК Алексея Цоя приняли участие председатель комитета фармации Людмила Бюрабекова, заместитель генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств Болат Жантуриев, представители общественных организаций и профильных ассоциаций.

Алексей Цой, открывая мероприятие, отметил, что внедрение системы отслеживания медицинской продукции — это мировой опыт, и внедрение таких систем дает колоссальный эффект. Кроме того, это важный шаг в направлении цифровизации Казахстана: «Основные задачи системы — отслеживаемость продукции, борьба с контрафактной продукцией и, самое главное, качество лекарств, поступающих к нашим гражданам».

О проводимой работе по внедрению системы рассказал Болат Жантуриев. По его словам, система позволит создать эффективный механизм для отслеживания движения медицинской продукции от этапа производства на территории страны или импорта до момента реализации потребителям через аптеки, либо до поступления в организации здравоохранения. Отслеживание продукции в системе будет происходить по контрольно-идентификационному знаку (КИЗ), наносимому на вторичную упаковку в формате двумерного штрих-кода Data Matrix.

Систему предполагается внедрять в несколько этапов: В 2018–2019 годах планируется проведение пилотного проекта, в 2020–2021 годах — запуск в промышленную эксплуатацию с добровольным подключением производителей лекарственных средств. В 2023 году внедрение обязательной маркировки для лекарственных средств, находящихся в обращении в РК.

Напомним — 19 октября Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.