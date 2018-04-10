Антимонопольное ведомство продлило рассмотрение сделки между Казахтелекомом и Кселл

Ранее ожидалось, что решение будет принято 8 апреля.

Антимонопольное ведомство перенесло до середины апреля сроки вынесения решения по заявке компании Казахтелеком на покупку доли Кселл. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает «Курсив».

«В ходе рассмотрения заявки мы обнаружили необходимость дополнительного рассмотрения ряда аспектов, не только рыночных, но и технологических. Запросили необходимую информацию у Казахтелекома. В течение двух недель вопрос должен быть решен», — заявил Сулейменов.

Напомним — АО «Казахтелеком» подало ходатайство о намерении приобрести 75% акций АО «Кселл». Акционерами Кселл являются Teliasonera Kazakhstan Holding B.V. (24%), Fintur Holdings (СП TeliaSonera и турецкой Turkcell, 51%) и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (23,29%). О том, что TeliaSonera намеревается сократить свое присутствие в регионе, в связи с чем и готова продать свою долю в Кселл, стало известно еще в 2015 году.