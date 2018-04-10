В Костанае «закодируют» многоэтажные дома, государственные и соцобъекты

С помощью QR-кодов любой житель сможет получить справочную информацию/

Акимат Костаная планирует внедрить новый проект — «закодировать» все многоэтажные дома областного центра. Каждому дому будет присвоен QR-код, передает «Литер».

Проект называется «Использование сайтов строений QR- code с новыми почтовыми индексами на аншлаги». Всего аншлагами планируется объединить 1100 многоэтажек. В аншлаг будет входить вся необходимая статистическая информация по каждому дому: год строения, количество квартир, почтовый индекс, ПКСК и т. д.

«После присвоения каждому зданию специального кода жители Костаная, используя телефон и мобильное приложение, смогут узнать всю справочную информацию. Вбив код, можно будет посмотреть, какой участковый обслуживает данный дом, к какому ПКСК он относится, какой медработник закреплен за домом. Такие же коды присвоят государственным и социальным объектам», — рассказали в акимате.