Прямой эфир: Reimagine HPE 2018

Конференция компании HPE, посвященная сотрудничеству бизнеса и государства в реализации программы «Цифровой Казахстан».

В Астане начала работу конференция Reimagine HPE 2018, посвященная сотрудничеству бизнеса и государства в реализации программы «Цифровой Казахстан».

Hewlett Packard Enterprise приглашает вас узнать, как вовремя распознать преимущества новых идей и реализовать новые бизнес возможности, опережая конкурентов. Не упустите возможность ускорить трансформацию своего бизнеса.

На Reimagine 2018 вы своими глазами увидите, как сделать гибридные ИТ простыми, продвигать инновации с помощью Intelligent Edge и реализовывать комплексные проекты с сервисами от HPE Pointnext. Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: