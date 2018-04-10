Новый казахстанский мессенжер получит название «QALAISYŃ»

Ожидается, что помимо общения пользователям будет доступен функционал электронных платежей.

В Казахстане готовится к запуску месаенджер «QALAISYŃ», разработчиком является компания RS Solutions. Сейчас мессенжер проходит «полевые испытания» среди пользователей портала и ряда организаций, сообщает Mail.kz.

Одной из особенностей «QALAISYŃ» является возможность общения пользователей друг с другом, минуя сервера и устанавливая зашифрованное соединение между смартфонами напрямую. Имеется функция управления своими сообщениями, отправка видео- и аудио-сообщений, а также присутствует функционал электронных платежей. Ключевой особенностью станет возможность поиска собеседника.

Пользователям будут доступны версии для iOS, Android, а также web-версия мессенжера.