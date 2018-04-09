В деле с повышением стоимости доменных имен поставили точку

Завершились судебные разбирательства в сфере услуг регистрации доменов в доменных зонах «.қаз» и «.kz».

Вынесены последние решения судов в пользу Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК по факту картельного сговора на рынке оказания услуг регистрации доменных имен в доменных зонах «.қаз» и «.kz».

Установлено, что по итогам ранее проведенного расследования приказ Казахстанской Ассоциации IT-компаний от 13 января 2015 года № 1 об определении стоимости регистрации регистраторами доменных имен был признан незаконным и во исполнение предписания антимонопольного органа отменен с 16 сентября 2015 года.

В этой связи Комитет официально проинформировал всех регистраторов о признании незаконным и отмене вышеуказанного приказа Казахстанской Ассоциации IT-компаний. Также разъяснены положения антимонопольного законодательства в части антиконкурентных соглашений и согласованных действий и предусмотренной за них административной ответственности.

«Не смотря на указанное, отдельными регистраторами (АО „Казахтелеком“, ТОО „Интернет-компания PS“, ТОО „Компания Hoster.KZ“, ТОО „CyberAge“, ТОО „HOST.KZ“, ТОО „Зебра Телеком“ и ТОО „GFX“) поддерживалась необоснованно установленная Казахстанской Ассоциацией IT-компаний и отмененная судами стоимость оказания услуг», — говорится в сообщении Комитета.

Судебные разбирательства по данному расследованию длились около пяти месяцев. Решения вступили в законную силу. Общая сумма штрафных санкций (административный штраф и монопольный доход) по всем компаниям составила порядка 7 млн тенге.