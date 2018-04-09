KASE запускает площадку для стартапов

Участники смогут использовать все преимущества инфраструктуры KASE.

Казахстанская фондовая биржа KASE сообщила о запуске площадки KASE Startup. Ее первая открытая презентация прошла 3 октября 2017 года.

Площадка предназначена для формирования коммуникаций между стартап-компаниями и инвесторами. В рамках площадки ее участникам будет предоставлена возможность заключения сделок на бирже по купле-продаже долей в капитале стартап-компаний через профессиональных участников фондового рынка. При этом участники смогут использовать все преимущества инфраструктуры KASE.

Доступ на площадку в качестве ее участников могут получить стартапы, организованные в форме товарищества с ограниченной ответственностью. При этом они должны соответствовать одному из критериев:

— наличие регистрации компании у одного из партнеров биржи (бизнес-инкубатора, инвестиционного фонда, консалтинговой и краудфандинговой компании), подписавшего с KASE меморандум по развитию площадки;

— наличие стратегического инвестора с долей участия в капитале компании более 30%;

— наличие в качестве инвестора инвестиционного фонда, который не ранее чем за один год до подачи заявки вошел в состав участников стартап-компании;

— наличие у компании продаж по финансируемому направлению.