Д. Акишев: Мы хотим запретить покупку и продажу криптовалют

Главный упор делается на защиту прав потребителей, а также минимизацию рисков, связанных с национальным рынком.

Национальный банк РК консервативно относится к вопросу регулирования криптовалют, в связи с чем подготовил соответствующий законопроект, сообщает Zakon.kz. Об этом сообщил глава финрегулятора Данияр Акишев.

«Национальный банк очень консервативно относится к этому вопросу, приветствуя только жесткие ограничения. То есть, мы хотим запретить покупку-продажу криптовалют за национальную валюту, мы хотим запретить деятельность бирж в этом сегменте и любые виды майнинга. На наш взгляд, здесь все-таки очень много вопросов и проблем», — сказал Д. Акишев.

При этом он отметил, что главный упор делается на защиту прав потребителей, а также минимизацию рисков, связанных с национальным рынком: «Наверняка ни у одного ЦБ нет полного функционала для администрирования этого рынка на трансграничном пространстве. Поэтому как минимум мы должны купировать этот риск для национальной валюты. Третий большой проблемный вопрос, на который нет сейчас ответа, это противодействие отмыванию доходов. Криптовалюты — идеальный инструмент для отмывания денег и для ухода от налогообложения».

По его словам, государственные органы РК эту позицию поддержали, и уже готовы поправки в законодательство, которые должны привести к ужесточению в этой сфере.