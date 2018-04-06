Кыргызстан может покупать интернет у Китая и России

Заместитель директора компании «Элкат» Сергей Шмелев рассказал об альтернативных источниках интернета для КР и о том, насколько выгодно стране сменить поставщика

Заместитель директора компании Элкат Сергей Шмелев рассказал об альтернативных источниках получения интернета для Кыргызстана и о том, насколько выгодно стране сменить поставщика. После скандала с повышением цен на трафик из Казахстана в 2016 году провайдеры КР тестировали интернет из Китая и России. Однако и в том, и в другом случае они столкнулись с рядом проблем, передает Sputnik.

«На самом деле, серьезная альтернатива Казахстану в нашем случае — Китай. У нас уже есть канал связи с этой страной, в частности, с крупнейшим ее провайдером China Telecom. Когда произошел скандал с Казахстаном из-за цен на трафик, мы обратились еще к одному китайскому провайдеру China Unicom. Нужно отметить, что, во-первых, китайский интернет оказался для нас не дешевле казахстанского. Во-вторых, в КНР есть серьезные ограничения на контент, а это устроит не всех», — пояснил Шмелев.

Он добавил, что в качестве альтернативного поставщика интернета можно рассматривать Россию, правда, и в этом случае трафик будет доходить до Кыргызстана через Китай.

«Это соединение мы тоже протестировали. В данном случае играет роль задержка, в частности, скорость отправки пакета информации и ответа на него. Такой технический параметр не устраивает банковские структуры, телефонные компании и простого потребителя. Неприятно, когда во время телефонного разговора, к примеру, пропадают слоги или даже слова. Таким Интернетом мог бы пользоваться только не критичный к задержкам потребитель», — отметил эксперт.

По мнению Шмелева, если с Казахстаном снова произойдет размолвка из-за поставок Интернета, представители соседней страны будут сговорчивее.