В Таджикистане не признают наличие госмонополии на интернет-трафик

Ранее служба связи при правительстве Таджикистана поручила всем провайдерам приобретать интернет исключительно у республиканской сети передачи данных

Антимонопольная служба Таджикистана сообщает в своем письме в адрес ассоциации мобильных операторов страны, что не существует никакого распоряжения о покупке интернет-трафика исключительно у государственной компании «Таджиктелеком», и такие требования являются безосновательными, передает CA-NEWS.

Месяц назад четыре оператора мобильной связи Таджикистана (Tcell, Билайн, Babilon и Мегафон) обратились к антимонопольной службе страны за разъяснениями по поводу эксклюзивного права государственной компании «Таджиктелеком» продавать интернет-трафик всем таджикским провайдерам и мобильным компаниям. Служба связи при правительстве Таджикистана поручила всем провайдерам приобретать интернет исключительно у республиканской сети передачи данных, действующей под торговой маркой Тojnet и принадлежащей государственному оператору ОАО «Точиктелеком». До этого провайдеры приобретали интернет в Кыргызстане и других странах.

Мобильные компании и интернет-провайдеры получили распоряжение службы связи в начале января этого года. Данные меры обосновывались обеспечением безопасности в стране. Компании выразили недовольство этим распоряжением, так как ранее они приобретали интернет за пределами страны гораздо дешевле, а теперь эта сфера монополизирована государственной структурой.

Гафур Иркаев, глава ассоциации мобильных операторов Таджикистана, сказал 3 апреля, что ответ антимонопольной службы получен на прошлой неделе. По его словам, отсутствие у национального провайдера эксклюзивного права на интернет-трафик означает, что мобильные операторы могут приобретать трафик, как и раньше, из-за рубежа.