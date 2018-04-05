Узбекистан собирается отказаться от трафика через Казахстан

Интернет-трафик планируется пустить через южное направление - Туркменистан, Иран, Кыргызстан и Китай.

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев обсудил со своим афганским коллегой Шахзадом Гул Арьеби развитие сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, передает CA-NEWS.

Особое внимание было обращено на организацию высокоскоростных транзитных каналов связи между двумя странами, высокоскоростного доступа в международную сеть интернет, а также подготовку кадров в этой сфере.

В настоящее время Узбекистан полностью зависит от северного интернет-канала, который проходит через Казахстан и Россию. Сейчас прорабатывается вопрос по его организации через южное направление — Туркменистан, Иран, Кыргызстан и Китай.