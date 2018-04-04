Во всех регионах Казахстана автоматизируют направление детей в детсады

МОН планирует реализовать проект до конца 2018 года.

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о проводимой работе по автоматизации очереди для направлений в детские сады. Электронные направления помогут избавиться от коррупционных рисков и прочих препятствий на пути устройства ребенка в дошкольные организации, передает Primeminister.kz.

«Пилотный проект проведен в 2017 году в Южно-Казахстанской области. Результаты очень хорошие. Летом текущего года планируется масштабное применение опыта ЮКО в 30 городах республики. До конца 2018 года к системе подключатся все регионы и местности, где есть интернет», — рассказал вице-министр.

МОН также ведет комплексную работу по исполнению поставленной Главой государства в «Пяти социальных инициативах» задачи о выделении 20 тысяч дополнительных грантов. Из числа дополнительных грантов 11 тысяч будут выделены на подготовку специалистов технического направления, в том числе — специалистов по направлению «Информационные системы».