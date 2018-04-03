Двадцать минут потребуется казахстанцам для получения прописки онлайн

Услуга полностью автоматизирована и доступна онлайн во всех регионах Казахстана при наличии ЭЦП.

В РК изменилась процедура онлайн-регистрации по месту жительства на портале электронного правительства. Теперь, чтобы получить прописку, гражданам потребуется чуть больше 20 минут, заявляют представители АО «Правительство для граждан».

Кроме того, благодаря изменениям в налоговом кодексе с января этого года больше не нужно оплачивать госпошлину за регистрацию. Ранее при получении услуги по прописке на портале электронного правительства нужно было оплатить государственную пошлину в размере 10% от МРП, а затем посетить фронт-офис госкорпорации «Правительство для граждан», где сотрудник миграционной службы проводил запись данных о регистрации на чип удостоверения личности.

С марта этого года процедура регистрации по месту жительства значительно упрощена. Теперь, после авторизации на eGov собственника недвижимости и гражданина, желающего прописаться, последний подает заявку, которую собственник подтверждает с помощью своей электронно-цифровой подписи. Обработка поданной заявки занимает около 10 минут, затем можно заказать адресную справку уже с новыми регистрационными данными. Услуга полностью автоматизирована и доступна онлайн во всех регионах Казахстана, при наличии ЭЦП.