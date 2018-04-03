Для казахстанцев изменятся налоги на товары из зарубежных интернет-магазинов

В результате поэтапного снижения с 1 января 2020 года беспошлинно можно будет заказывать посылки стоимостью до 200 евро и весом не более 31 килограмма.

К 2020 году казахстанцам можно будет беспошлинно получить из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более 200 евро и весом не более 31 килограмма. Вступили в силу новые правила ввоза товаров физлицами в страны ЕАЭС — решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДГД Алматы.

В концепцию поэтапного снижения лимитов попали товары, доставка которых покупателю из-за рубежа осуществляется посредством международных почтовых отправлений или перевозчиком, в том числе покупки в зарубежных интернет-магазинах. С 1 января 2018 года установлен лимит на такие товары в одну тысячу евро и 31 килограмм в течение одного календарного месяца. С 1 января 2019 года — лимит на сумму до 500 евро и весом не более 31 килограмма. С 1 января 2020 года — до 200 евро и весом не более 31 килограмма.

Сейчас в странах ЕАЭС действуют разные нормы. В Казахстане, Кыргызстане и России порог беспошлинного ввоза составляет одну тысячу евро, в Армении — порядка 350 евро, в Беларуси — 22 евро. Решение Совета ЕЭК унифицирует верхний порог беспошлинного провоза, при этом новый таможенный кодекс ЕАЭС разрешает ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне.