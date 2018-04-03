В ЮКО доля электронных государственных услуг выросла до 75%

Более 8500 тысяч госслужащих и более 105 тысяч специалистов сфер образования и здравоохранения получают услуги в электронном виде, без посещения ЦОНов.

В Южно-Казахстанской области доля услуг, которые можно получить в электронном виде, выросла до 75%. Для сравнения — этот показатель в 2017 году составил 52,6%. Об этом сообщил руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области Али Комекбаев.

По его словам, в целях обеспечения доступности государственных услуг в государственных органах и организациях организовано 660 уголков самообслуживания, где граждане могут самостоятельно получать государственные услуги. В результате данной работы прямой контакт между услугодателем и услугополучателем уменьшился в 2 раза.