Казахстанские госзакупки полностью автоматизированы

Через веб-портал оформляются все документы, включая электронные договора.

Цифровизация в Казахстане коснулась всех сфер жизнедеятельности. О переводе в цифровой формат государственных закупок шел разговор на брифинге с участием представителей министерства финансов РК и Центра электронной коммерции, передает Литер.

По словам директора департамента законодательства госзакупок Минфина РК Сабита Ахметова, веб-портал госзакупок полностью автоматизирован: «Вся система госзакупок, начиная от планирования и заканчивая оплатой, переведена в электронный формат. Все документы, в том числе электронные банковские гарантии, электронные договора, счета-фактуры, акты об исполнении договоров оформляются через веб-портал».

Руководитель департамента добавил, что договора на регистрацию в органы казначейства отправляются веб-порталом также автоматически. Как он уточнил, благодаря автоматизации системы госзакупок внедрен камеральный контроль: «Контроль без посещения объекта, в онлайн-режиме посредством веб-портала. На этом ресурсе запущен функционал „Электронное обжалование“ и введен реестр жалоб. Он содержит не только жалобы, но и результаты их рассмотрения».

Помимо этого веб-портал интегрирован с информсистемами госорганов. Это позволяет в автоматическом режиме определять, что мешает потенциальным поставщикам участвовать в госзакупках, включая такие причины, как долги по налогам, судебные акты, нахождение их в реестре недобросовестных участников закупок. Портал имеет переходы на внешние сервисы госорганов, что позволяет организаторам закупок проверить потенциальных поставщиков на их соответствие требованиям. Это касается вопросов банкротства, связи с терроризмом и экстремизмом, определение признака плательщика НДС.

«Главными результатами проделанной работы стало увеличение конкурентной среды на один конкурс: с одного-двух участников до четырех. Экономия увеличилась в 5 раз. Так, в 2015 году экономия составляла 43 млрд, в 2016 году — 173 млрд и в 2017 году — 219 млрд тенге», — заявил Ахметов.