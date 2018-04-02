В Казахстане стартовали продажи шлема виртуальной реальности Lenovo Explorer

Он предназначен для игр, просмотра фильмов, виртуальных экскурсий и многого другого.

Lenovo и Microsoft представили в Алматы новый продукт для развлечений, учебы и работы — VR шлем Lenovo Explorer для платформы Windows Mixed Reality, впервые представленный на IFA 2017.

VR шлем Lenovo Explorer предназначен для игр, просмотра фильмов и фотографий, виртуальных экскурсий, работы с виртуальными рабочими столами и другими приложениями для платформы Windows Mixed Reality. Два LCD-экрана с разрешением 1440×1440 пикселей обеспечивают яркую и четкую картинку в 3D и 360-градусном режимах и при просмотре видео в формате 4K. Встроенный в шлем трекер обеспечивает точность движения без необходимости установки дополнительного оборудования.

Как рассказали в Microsoft, для платформы Windows Mixed Reality адаптировано уже более 100 игр, фильмов и виртуальных экскурсий. У пользователя также есть выбор среди более чем 20000 приложений для Windows 10, имеется совместимость со Steam VR.

Новинка не требует сложной настройки и не привязана к конкретному столу, креслу или помещению, поскольку работает без внешних датчиков — достаточно присоединить его к ПК через HDMI и USB. Длина кабелей дает пользователю возможность свободно двигаться в пространстве 3,5×3,5 м. Местоположение и направление устройство определяет с помощью двух 6DoF камер, расположенных в передней части шлема. Кроме того, на шлеме есть разъем аудио 3,5 мм, что дает возможность использовать совместно с ним любую гарнитуру. Для управления в играх и взаимодействия с компьютером можно использовать традиционные клавиатуру и мышь, контроллер XBOXONE, или два беспроводных контроллера для виртуальной реальности с гироскопами и Bluetooth-подключением.

«Смешанная реальность — это будущее, которое расширяет привычные границы мира и наших возможностей по взаимодействию с ним. Решение Lenovo, реализованное на платформе Microsoft Windows Mixed Reality подарит незабываемый эффект погружения, работаете ли вы или просто проводите время с друзьями или семьей. Мы говорим о полноценном шлеме, где ваши перемещения и действия руками передаются в виртуальную реальность», — отмечают представители Microsoft.

Lenovo Explorer уже доступен в казахстанских розничных сетях, его рекомендованная стоимость составляет 199 990 тг. С 15 апреля во всех сетевых магазинах шлемы будут доступны для свободного тестирования.