В Казахстане реализуют проект по цифровизации в сфере грузовых авиаперевозок

Информационная система безбумажного документооборота e-freight выходит на завершающий этап.

Комитет гражданской авиации МИР РК выходит на завершающий этап реализации первого ГЧП проекта цифровизации гражданской авиации. Состоялись прямые переговоры с частным партнером по согласованию договора ГЧП в рамках проекта внедрения информационной системы безбумажного документооборота в области грузовых авиаперевозок e-freight.

Ранее по проекту были пройдены все стадии реализации — разработана концепция, получены согласования заинтересованных сторон и положительное экономическое заключение министерства национальной экономики РК.

Проект e-freight направлен на значительное улучшение эффективности грузоперевозок воздушным транспортом. Он позволяет сократить время обработки груза с одного дня до одного часа. Проект является одним из приоритетных в рамках инициатив по цифровизации отраслей экономики.

«Отличительной особенностью реализуемого проекта является то, что он полностью финансируется за счет частных инвестиций без нагрузки на государственный бюджет, государство лишь предоставляет доступ к соответствующим базам данных», — пояснили в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию РК.

На переговорах обсуждались условия договора, а также вопросы интеграции с информационными системами комитета государственных доходов министерства финансов РК. В ближайшее время планируется заключение договора ГЧП по проекту.