Электронная система «Е-КТРМ» упростит предпринимателям ведение бизнеса

Она объединит на одной платформе техническое регулирование, стандартизацию, метрологию, аккредитацию и оценку соответствия.

В условиях стремительных изменений для достижения поставленных задач необходимы цифровые преобразования имеющихся баз данных в единую электронную систему E-КТРМ. Она объединит на одной платформе основные блоки системы — техническое регулирование, стандартизацию, метрологию, аккредитацию и оценку соответствия. Об этом рассказал председатель комитета технического регулирования и метрологии МИР РК Галымжан Дугалов.

Проект закона «О стандартизации» готовится ко второму чтению в мажилисе парламента РК с последующим внесением в сенат парламента. Согласно закону на национальный орган будет возложено 11 функций. Законодательные основы проведения автоматизации процессов предусмотрены в новом законе.

Так, в этом году на первом этапе будет проведена работа по автоматизации двух процессов — формирование плана стандартизации и портал e-ТК. Формирование плана стандартизации будет проводиться исключительно в электронном формате. Это позволит заявителю отслеживать и корректировать заявку на этапах формирования плана. В целях выработки консолидированного мнения, а также охвата широкого круга и вовлечения участников системы, планируется автоматизировать работу технических комитетов по стандартизации посредством создания портала е-ТК, где будут обеспечены прозрачные условия по обсуждению проектов стандартов. По итогам казахстанцы с помощью своих смартфонов смогут получить свободный доступ к стандартам.

Дугалов сообщил, что безопасность продукции будет обеспечиваться путем мониторинга объектов технического регулирования и госконтроля субъектов. Е-КТРМ как раз необходим для постоянного мониторинга объектов путем сопоставления данных различных реестров. Это позволит обеспечить прослеживаемость продукции от ее производства до реализации/эксплуатации. Информация по мониторингу будет размещаться в Е-КТРМ, в том числе по отозванной и изъятой продукции. Для потребителей предусматривается внедрение мобильного приложения, по которому можно идентифицировать товар.

Также автоматизированы и сокращены с 15 до 5 дней сроки оказания следующих госуслуг: выдача аттестата эксперта-аудитора по подтверждению соответствия, выдача лицензии на изготовление государственных символов РК, выдача сертификата об утверждении типа средств измерений, выдача сертификата о метрологической аттестации средств измерений. При выдаче разрешительных документов и оказании государственных услуг планируется осуществить переход на полную автоматизацию с введением отслеживания заявок, начиная от подачи заявки до получения конечного результата.

«В рамках проведения цифровизации и автоматизации процессов предусматривается разработка и информационной системы „Электронный учет данных о поверяемых средствах измерений“. Основными преимуществами этой системы являются объединение всех участников процесса на единой платформе, применение базы данных при государственном контроле и онлайн-заказ поверительных клейм, автоматическая обработка через личный кабинет заявителя, формирование сертификатов онлайн и проверка подлинности путем считывания QR-кодов, полная информационная поддержка в виде Call-центра. Новая система будет удобна как для бизнеса, так и для государства», — рассказал Г. Дугалов.

Полная автоматизация процессов в сфере техрегулирования и метрологии предполагает создание единой взаимосвязанной базы реестров техрегулирования с разработкой ядра самой системы, а также создание online-рабочих кабинетов участников с возможностью формирования электронных документов. Это сократит предоставление заявителем излишних документов и данных. Кроме того, в разработке находится мобильное приложение с учетом штрих-кодов, радиочастотных идентификаций, маркера безопасности.

«Таким образом, автоматизация процессов системы техрегулирования позволит „перезагрузить“ систему в целом, обеспечив благоприятные условия для ведения бизнеса и улучшение качества жизни населения», — заключил спикер.