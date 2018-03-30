В Кокшетау заработают «цифровые» предприятия

В рамках реализации госпрограммы Цифровой Казахстан в регионе уже начата работа по модернизации и цифровизации.

В городе Кокшетау акционерное общество «Тыныс» внедряет новый проект «Цифровизация предприятия», передает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

АО «Тыныс» входит в состав национальной компании «Казахстан инжиниринг» и является одним из ведущих машиностроительных предприятий Казахстана. Основными бизнес-партнерами являются авиастроительные и авиаремонтные предприятия РФ и Белоруссии.

В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан — 2020» на предприятии уже начата работа по модернизации и цифровизации — планируется автоматизировать операции, которые ранее выполнялись вручную.

Первый этап проекта связан с автоматизацией конструкторско-технологической подготовки производства, что позволит обеспечить оцифровку технологических карт и всех производящихся изделий, единое информационное пространство для работы конструкторского и технологического отделов, а также автоматизацию процессов разработки, модификации и согласования новых и текущих изделий производства. На втором этапе планируется запустить систему автоматизации управления производством, которая усовершенствует планирование и управление заказами на предприятии, даст возможность проводить мониторинг производственных процессов в режиме реального времени.

Кроме того, цифровизация технологических процессов позволит ускорить расчет себестоимости производства, наладить постоянный учет материально-производственных запасов и рабочих нарядов, и в целом, обеспечит интеграцию с учетной системой.