Казахстанские компании привезли «Хрустальные гарнитуры» с международного конкурса

Награда является самой известной и престижной, своеобразным «Оскаром» в индустрии контакт-центров.

21 марта в Москве состоялась церемония награждения победителей 14-й Международной программы номинирования в индустрии контактных центров и обслуживания клиентов «Хрустальная гарнитура». Награда присуждается в персональных, командных, проектных, корпоративных и технологических номинациях и вручается ежегодно с 2005 года. «Хрустальная гарнитура» является самой известной и престижной профессиональной наградой, своеобразным «Оскаром» в индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов.

В сезоне 2017/2018 в конкурсе приняли участие 300 номинантов, представлявших более 100 контакт-центров из регионов России, а также Казахстана, Беларуси, Киргизии и Украины. Лауреаты награды определялись в 37 основных и в 5 дополнительных номинациях.

Лауреатами премии стали и казахстанские компании. «АлмаТел Казахстан» с торговой маркой «АЛМА ТВ» впервые за историю программы привез домой сразу три статуэтки «Хрустальной гарнитуры»:

— «Лучшая практика обслуживания клиентов по цифровым каналам»

— «Лучший проект открытия новой площадки, нового контакт-центра» — проект «Открытие новой площадки «Центр активных продаж» получил приз под названием «Высокое одобрение жюри»

— В номинации «Оператор года» Галия Кенес, оператор контакт-центра «АлмаТел Казахстан» вошла топ-10 лидеров и стала «Мисс Колл-центр 2017/2018».

С победой также вернулись представители Кселл (Гурам Туленов стал первым в номинации «Лучшая практика самообслуживания клиентов») и DHL Express Kazakhstan (победа в номинации «Лучший небольшой контактный центр»).

«Цифровой канал обслуживания — это мировой тренд среди контакт-центров, и тот уровень, которого мы достигли в Казахстане по данному направлению, был признан лучшим в СНГ. В мессенджерах по всему миру сейчас обслуживается не более 3-4% обращений, мы же обрабатываем 20% от всего объема обращений клиентов. Получить победу за лучшую практику обслуживания в цифровых каналах, то, о чем говорит сейчас весь мир, — это заслуга не только „АЛМА ТВ“, но и заслуга всего направления контакт центров Казахстана», — прокомментировал победу Эрик Франке, генеральный директор «АлмаТел Казахстан».

Напомним — 29 июня в Алматы пройдет конференция PROFIT Callcenter Day, в ходе которой представители казахстанского бизнес-сообщества обсудят новые технологии в колл-центрах.