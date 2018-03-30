В 3,3 раза выросло число бесконтактных платежей в Казахстане

Самые популярные места, где люди платят бесконтактно — супермаркеты, рестораны, аптеки и автозаправки.

Аналитики Яндекс.Денег выяснили, как казахстанские пользователи платят с мобильных устройств бесконтактно. В исследовании учитывались платежи жителей Казахстана в Android-приложении Яндекс.Денег на основе технологии HCE, а также с карт сервиса через Apple Pay и Samsung Pay с января по февраль 2018 года и за такой же период прошлого года.

Оказалось, что за год число бесконтактных платежей в Казахстане увеличилось в 3,3 раза. Самые популярные места, где люди платят бесконтактно, — супермаркеты, рестораны, аптеки и автозаправки.

Средний чек через Apple Pay составляет 8990 тенге (годом ранее — 2830 тенге). Средний чек через Samsung Pay — 3270 тенге (2160 тенге), через приложение Яндекс.Денег на базе HCE — 3050 тенге (1610 тенге). Сильнее всего выросла популярность бесконтактных платежей через Apple Pay — их стало в 3,6 раза больше. Количество платежей через Samsung Pay увеличилось в 3,2 раза, через приложение Яндекс.Денег на базе HCE (Host card emulation)— в 3 раза.

Средний чек жителей Казахстана при бесконтактной оплате за год вырос с 2200 до 5100 тенге. Большинство таких платежей (53%) не превышали 5000 тенге, 40% платежей составили от 5001 до 30000 тенге, 7% — более 30000 тенге.

С ростом популярности оплаты в одно касание увеличивается и число виртуальных карт, выпущенных казахстанскими пользователями. За год их стало в 2,7 раза больше. Сегодня на такие карты в Казахстане приходится 49% бесконтактных платежей через сервис.