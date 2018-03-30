Минздрав пропишет ответственность за утечку информации с электронных паспортов здоровья

Всю электронную информацию о здоровье человека приравняют к врачебной тайне.

За нарушение данной нормы предлагается ввести административную ответственность. Об этом в ходе семинара «Цифровизация здравоохранения» сообщил директор департамента цифровизации министерства здравоохранения Бейбут Есенбаев, предает Курсив.

«Нам нужно вводить новые нормы о том, что такое электронный паспорт здоровья, электронное здравоохранение, электронная видеоконсультация. А также прописать, кто несет ответственность за введенные в электронный паспорт здоровья данные, разрешает ли пациент хранить информацию о его здоровье в электронном формате, кто имеет туда доступ, кто отвечает за сохранность и безопасность данной информации и так далее. Все эти нормы мы должны четко прописать, чтобы каждый врач понимал, что он ввел эти данные, подписался своей электронной цифровой подписью, и он несет ответственность за это. И если завтра произойдет утечка, мы сможем проверить откуда ушла и, соответственно, это позволит соблюдать врачебную тайну», — сказал Бейбут Есенбаев.

Также в минздраве намерены приравнять всю информацию о здоровье человека, которая хранится в электронном виде, к врачебной тайне. За нарушение данной нормы в проекте предлагаемых изменений в Кодекс предлагается ввести административную ответственность.

Ограничен будет и доступ к личному кабинету пациента. Планируется, что зайти туда и просмотреть сведения о здоровье, получить необходимые справки или записаться на прием к врачу пациент сможет через портал электронного правительства, используя личную электронную цифровую подпись. Те же граждане, у которых нет дома компьютера или нет ЭЦП, смогут получить эти услуги в любом ЦОНе страны.

Напомним — 19 октября Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.