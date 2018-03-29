Chocofamily представил мобильный кошелек «Рахмет»

Новый продукт объединил в себе платежный инструмент и программы лояльности.

Интернет-холдинг Chocofamily представил сегодня свой новый продукт – мобильное приложение «Рахмет», позволяющее оплачивать счета с телефона и получать кэшбеки до 20%. Пользователю достаточно привязать банковскую карту любого банка, поле чего ему будет доступен мобильный кошелек и единая программа лояльности.

«Для совершения оплаты и получения кэшбека не понадобятся ни наличные, ни банковская карта, ни дисконтная карта. Мы хотим собрать программы лояльности всех заведений и магазинов страны в одном приложении», - отметил основатель Chocofamily Рамиль Мухоряпов.

Сообщается, что к мобильной программе лояльности подключилось уже более 100 ресторанов, кафе, баров, и кофеен. Среди них - RUMI, Ларисс Иванну Хачу, Тау Дастархан, АндерCон, Киану бар, Traveler’s Coffee, Ciao pizza и Smug Burger.

Основным преимуществом приложения для пользователей создатели называют возможность видеть в одном месте реальные отзывы о заведениях. Кроме того, в «Рахмет» внедрена опция быстрых платежей посредством QR-кодов. Их можно будет просканировать на кассе или на счете, и самостоятельно ввести сумму оплаты. Ожидается, что «Рахмет» соберет самую большую базу отзывов о заведениях и облегчит партнерам обратную связь с их клиентами.

«Заведениям-партнерам мы даем целый ряд новых инструментов - отзывы по 100% всех заказов, CRM-систему с портретом аудитории, аналитику поведения клиентов, возможность коммуникации и управления возвратностью пользователей. Мы сами - выходцы из онлайн-бизнеса и за семь лет работы накопили огромный опыт того, как надо управлять возвратностью клиентов. Теперь мы делимся своими наработками с заведениями-партнерами «Рахмета»», - рассказал Геннадий Ким, партнер Chocofamily и руководитель нового проекта.

На первом этапе планируется подключение кафе, баров и ресторанов в Алматы. Следующим этапом будет развитие в других городах Казахстана, а также добавление партнеров из других сегментов (АЗС, магазины, развлекательные центры, клиники).

Любопытно, что разработка «Рахмет» велась более года и была «засекречена» даже для самих сотрудников холдинга, кроме команды, которая работала над проектом. Как рассказал Рамиль Мухоряпов, первые встречи с партнерами и фокус-группы с клиентами дали достаточно позитивные отзывы: «Это дает нам уверенность, что первый миллион скачиваний приложения может быть уже в этом году».

Напомним - Chocofamily - крупнейший интернет-холдинг Казахстана с консолидированным оборотом более 120 млн долларов (с учетом объединения с проектом Aviata.kz в феврале 2018 года). В компанию инвестировано 3,5 млн долларов в трех раундах. По заявлению Рамия Мухоряпова, четвертый раунд инвестиций состоится летом текущего года и станет, вероятно, последним перед выходом компании на IPO, которое запланировано на 2020 год. В настоящее время Chocofamily имеет доли в купонных сервисах Chocolife.me и Besmart.kz, в объединеной тревел-компании Aviata.kz и Chocotravel.com, в сервисе по заказу и доставке еды Chocofood.kz, в интернет-магазине Lensmark.kz, сервисе по поиску врачей iDoctor.kz и мобильной программе лояльности «Рахмет». В конце 2017 года Chocofamily избавился от интернет-магазина Chocomart, продав его Казахтелекому. По итогам 2017 года оборот холдинга составил 19 млрд тг, показав рост на 80%.

«Мы ожидаем, что по итогам 2018 года наш оборот превысит 150 млн долларов, - говорит Рамиль Мухоряпов. – У нас в планах – выход на зарубежные рынки. Надо перестать думать локальным рынком».

В Казахстане мобильные платежи получают все большее распространение. Так, недавно компания DAR представила платежный агрегатор в составе собственного мессенджера. К аккаунту в мессенджере можно прикрепить карту любого казахстанского банка и осуществлять денежные платежи и переводы в режиме традиционного электронного кошелька.