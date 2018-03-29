В Алматы выявили продавца контрафактного ПО

Компьютеры с нелицензионной ОС оказались в государственном учреждении.

Служба экономических расследований департамента государственных доходов по г. Алматы сообщила о выявлении продавца контрафактного ПО — ТОО «Atrim Group» продавало компьютеры с нелицензионной ОС Windows государственному учреждению в Алматы.

Руководитель компании полностью признал свою вину. В результате корпорация Майкрософт, как пострадавшая сторона, и ТОО «Atrim Group», как нарушитель авторских прав, заключили мировое соглашение, в соответствии с которым поставщик за счет собственных средств заменил нелицензионные программные продукты, поставленные государственному учреждению, на лицензионные. Помимо этого, поставщик возместил корпорации Майкрософт причиненные убытки.

Отмечается, что по условиям соглашения ТОО «Atrim Group» обязуется не осуществлять копирование, установку, распространение или иного рода использование любых программных продуктов Майкрософт без соответствующего контракта (лицензии) и не нарушать каким-либо иным образом авторское право корпорации. Если после подписания соглашения об урегулировании руководитель компании снова совершит аналогичный проступок, он будет привлечен к уголовной ответственности.

На сегодня уже имеются прецеденты, когда поставщики понесли полную ответственность за продажу нелицензионного программного обеспечения Майкрософт. В декабре 2017 г. приговором Алмалинского районного суда г. Алматы индивидуальный предприниматель А. У. Утебеков был признан виновным в совершении уголовного проступка по ч. 2 статьи 198 уголовного кодекса Республики Казахстан, а именно — в приобретении и хранении нелицензионных копий программного обеспечения Майкрософт в розничном магазине MOON с целью сбыта. Кроме того, орган уголовного преследования в настоящее время расследует еще два аналогичных уголовных дела, в отношении предпринимателей, реализующих нелицензионное программное обеспечение в магазинах бренда MOON.

Всего на текущий момент правоохранительные органы расследуют девять дел, связанных с распространением нелицензионного программного обеспечения Майкрософт другими поставщиками. В прошлом году восемь подобных дел были завершены заключением мирового соглашения. Во всех случаях поставщики нелицензионных программных продуктов Майкрософт возместили корпорации причиненные убытки.

Помимо юридических последствий, распространение и использование нелицензионного или поддельного ПО несет серьезные риски в отношении кибербезопасности. Так, в начале 2015 г. было опубликовано исследование Unlicensed Software and Cybersecurity Threats (Нелицензионное ПО и угрозы кибербезопасности), выполненное компанией IDC по заказу ассоциации BSA. В нем сравнивалось количество нелицензионного ПО, установленного на компьютерах из 81 страны, с числом случаев обнаружения на ПК вредоносных программ, о которых сообщила корпорация Майкрософт, являющаяся участницей BSA. Анализ выявил, что существует значительная прямая корреляция (r = 0,79 по шкале от 0 до 1, где 1 — максимальная корреляция) между объемом нелицензионного ПО и количеством инцидентов с вредоносными программами. Дальнейший анализ показал, что объем используемого нелицензионного ПО в масштабах страны позволяет с большой уверенностью прогнозировать число проблем с вредоносными программами в этой стране.

Всего одна нелицензионная компьютерная программа может создать серьезные риски для безопасности и конфиденциальности личных, деловых и финансовых данных, хранимых в этой программе или на других компьютерах в той же сети.

По словам Болата Асылханова, старшего юриста юридической фирмы «Grata», фальсификация программного обеспечения, равно как использование и продажа такого ПО, являются одними из самых распространенных нарушений закона «Об авторском праве и смежных правах».: «Важно учитывать, что распространение нелицензионного или поддельного программного обеспечения затрагивает безопасность киберпространства. Пользователи должны быть очень осторожны, так как большая часть вредоносного ПО создается недобросовестными организациями с целью незаконного получения финансовой выгоды, кражи данных, электронного шпионажа и для других преступных схем, а нелицензионное программное обеспечение является одним из каналов распространения вредоносных программ».

Стоит отметить, что часто пользователи попадаются «на удочку» недобросовестных предпринимателей, и сами того не зная, приобретают нелицензионное программное обеспечение. О том, как распознать, легальное ли ПО вы используете, читайте в нашем материале.