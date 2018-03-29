Депутат мажилиса предлагает создать «мгновенную» систему оповещения о ЧС

Она должна будет перехватывать сигналы радио и ТВ-каналов, а также рекламных установок.

Депутат мажилиса Павел Казанцев предлагает создать в стране систему оповещения о ЧС с мгновенным перехватом радио и ТВ каналов, а также рекламных установок. Соответствующий запрос он озвучил в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента, передает Kazpravda.kz.

«Депутаты неоднократно ставили вопрос, что оповещение в оперативных случаях через сирену в век цифровых технологий, по определению, не может быть эффективным. Оповещение через SMS или СМИ даже сетевого характера может давать эффект только по прогнозируемым или ожидаемым событиям. Для ситуаций чрезвычайного характера нужна система оповещения с мгновенным перехватом каналов радио, телевещания, рекламных информационных установок любого типа», — считает депутат.

По его словам, после недавней трагедии в Кемерово казахстанцы обоснованно высказывают опасения и озабоченность состоянием безопасности не только в ТРЦ, но и на объектах образования, здравоохранения, культуры или иных объектах массового скопления людей.

«Мы хорошо помним регулярно возникающие пожары на рынках Алматы и ряда городов Казахстана, а также трагедии, связанные с теми или иными ситуациями чрезвычайного характера не природного типа. Каждый раз мы видим вопиющие нарушения, как со стороны владельцев объектов, так и попустительство госорганов в принятии упреждающих мер. Люди требуют конкретных, эффективных и исчерпывающих мер, упреждающих или предотвращающих трагедии, а не массовые проверки по фактам происшествий», — отметил Павел Казанцев.