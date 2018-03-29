Вопрос покупки «Казахтелекомом» оператора Кселл поднял мажилисмен

Монополия и экономическая концентрация в таких масштабах может привести к повышению тарифов для рядовых пользователей.

С депутатским запросом к министру национальной экономики Тимуру Сулейменову обратился мажилисмен Аскар Базарбаев. В своем запросе он поднял вопрос покупки АО «Казахтелеком» 75% акций сотового оператора Кселл, сообщает Zakon.kz.

«В настоящее время на большинстве известных казахстанских интернет-сайтов публикуется информация, касающаяся обращения АО «Казахтелеком» в комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан с заявлением о согласовании сделки на покупку 75% акций сотового оператора Кселл. Публикуемая информация свидетельствует о том, что количество пользовательских контрактов АО «Казахтелеком», после приобретения Кселл, может достигнуть 17 миллионов, что превышает 65% от общего рынка, — сказал депутат.

При этом он отметил, что монополия и экономическая концентрация в таких масштабах может привести к повышению тарифов для рядовых пользователей. «Казахтелеком» будет иметь реальную возможность диктовать рынку свои условия.

«Предоставление АО „Казахтелеком“ согласия на покупку 75% акций Кселл, по мнению специалистов, идет вразрез с политикой государства по антимонопольному регулированию. На основании вышеизложенного, учитывая сложившийся общественный резонанс по рассматриваемой сделке, прошу предоставить информацию о том, какие меры будут предприняты уполномоченным органом по недопущению ограничения конкуренции и возможного повышения тарифов для населения и других пользователей, а также недопущению роста доли государства в экономике страны», — сказал депутат, обращаясь к министру.

По его словам, многие эксперты и участники рынка рассматривают эту сделку как негативную для всех заинтересованных сторон, включая государство и клиентов.