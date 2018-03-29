Казахстанцы смогут влиять на принимаемые законы

Проект информационной системы Е-законодательство, предусматривающий общественные обсуждения, представлен в рамках одного из Дней цифровизации.

В столице прошел День цифровизации по вопросам проектов государственной программы «Цифровой Казахстан». Дни цифровизации инициированы государственными органами и организациями, ответственными за реализацию проектов. Информационные дни для ИКТ-рынка проходят с целью совместного обсуждения проектов и получения предложений по их эффективной и качественной реализации.

20 марта к обсуждению было представлено несколько проектов:

— «Цифровая академия», АДГС

— «Формирование национального реестра доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности РК», МОАП РК

— «Создание и ввод в эксплуатацию космической системы связи «KazSat-2r» для плановой замены космического аппарата «KazSat-2», МОАП РК

— «Создание и внедрение ИС Е-законодательство, МЮ РК.

В мероприятии приняли участие представители Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, МОАП РК, МЮ РК, казахстанские ИТ-компании и специалисты АО Холдинг «Зерде».

Первым выступил заместитель директора департамента государственных услуг АДГС и ПК Расул Медетов и представил проект «Цифровая академия». Также АДГС планирует реализацию и других цифровых проектов. Среди них — ситуационный центр АДГС, который будет заниматься оценкой и качеством оказания госуслуг гражданам, Информационная система для Нацбюро, которая будет позволять в удаленном доступе следить за использованием финансовых средств, выделенных в области РК.

Также был презентован проект ID-card для государственных служащих. Уникальность этой карты в том, что все документы, рабочие паспорта, пропуски и прочее будут содержаться в одной карте. В процессе разработки этого проекта изучен мировой опыт, и он дальше будет дорабатываться. Запуск планируется на 2019 год. Еще один проект, автоматизирующий бизнес-процессы — «Мансап», цифровая система карьерного планирования и отбора на госслужбу. Она представляет собой единый портал вакансий с системой оценки кандидатов.

О формировании национального реестра доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности РК рассказал заместитель председателя комитета по информационной безопасности МОАП РК Думан Кунтубаев. Запуск реестра ориентировочно запланирован на август 2018 года. В настоящее время ведутся переговоры с НПП по передаче функций ведения реестра.

Руководитель управления космических систем связи аэрокосмического комитета МОАП РК Ардак Кунадилов ознакомил с планами по эксплуатации космической системы связи «KazSat-2R» для плановой замены космического аппарата «KazSat-2»: «Согласно планам правительства РК, данный проект позволит обеспечить услугами связи и ШПД отдаленные населенные пункты. На данный момент отрабатывается механизм обеспечения „последней милей“ эти местности. В связи с чем предлагаем частным компаниям рассмотреть возможность участия в данном проекте в качестве инвесторов по модели ГЧП».

После презентации проектов МОАП РК была представлена информационная система Е-законодательство. Проект уникален тем, что все законы и нормативно-правовые акты будут сформированы и рассмотрены только после проведения анализа, который, в свою очередь, будет включать, кроме прочего, различные опросы, а также мониторинги социальных сетей. Законодатели обещают учитывать все замечания, предложения и идеи. На третьем этапе реализации проекта предусмотрен функционал, посредством которого законы будут выноситься на обсуждение гражданам. Проект ИС Е-законодательство включен в государственную программу «Цифровой Казахстан». Его реализация будет осуществляться через сервисную модель информатизации. В настоящий момент проект проходит стадию разработки и утверждения задания на проектирование.