Казахстан атакуют майнеры

ESET представила отчет об активности вредоносного ПО в Казахстане в феврале 2018 года, составленный с помощью облачной системы ESET LiveGrid.

В феврале 4,89% пользователей ESET NOD32 из Казахстана столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО. Наиболее актуальной киберугрозой для казахстанских пользователей остаются скрытые майнеры. Рейтинг февраля возглавляет браузерный майнер JS/CoinMiner — код, который встраивается во вредоносные сайты или скомпрометированные ресурсы. Добыча криптовалюты в пользу атакующих начинается, когда пользователь посещает сайт со встроенным майнером. А на третьей и четвертой строках рейтинга — нативные майнеры Win32/CoinMiner и Win64/CoinMiner — вредоносные программы, добывающие криптовалюту после установки на компьютер жертвы.

На первой строке глобального рейтинга — тот же JS/CoinMiner. Еще две программы для скрытой добычи криптовалют — Win32/CoinMiner и Win64/CoinMiner — замыкают первую десятку. Положительную динамику в мировом рейтинге демонстрирует SMB/Exploit.DoublePulsar — срабатывание антивирусных продуктов ESET, предшествующее попытке эксплуатации в системе трояна Win32/Exploit.CVE-2017-0147.A и шифратора Win32/Filecoder.WannaCryptor.

ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО.