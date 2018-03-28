Некоторые госуслуги теперь можно оплатить с электронных кошельков

Госкорпорация «Правительство для граждан» запустила в пилотном режиме онлайн-сервис Fastpay.kz.

Еще один онлайн-сервис безналичной оплаты стал доступен для владельцев банковских карт и электронных кошельков. Государственная корпорация «Правительство для граждан» совместно с провайдером SmartPay запустила в пилотном режиме онлайн-сервис Fastpay.kz. Услугополучатели могут оплачивать сборы за 37 наиболее востребованных государственных услуг не только с помощью банковской карты, но и посредством электронных кошельков WebMoney, Qiwi и WalletOne.

Кроме того, реализована возможность оплаты земельного и имущественного налога, налога на транспорт, административных штрафов, штрафов за нарушение правил дорожного движения. В будущем перечень услуг будет пополняться.

«Новый сервис стал еще одним шагом в повышении доступности государственных услуг и цифровизации сферы обслуживания населения. С запуском сервиса у услугополучателей нет необходимости стоять в очереди в кассы, достаточно перейти на сайт через смартфон или другое устройство с выходом в интернет, выбрать услугу и оплатить в один клик. После произведенной оплаты плательщику направляется уведомление в личный кабинет на портале электронного правительства, а также на электронный почтовый адрес с прикрепленным электронным чеком», — отметили представители госкорпорации.