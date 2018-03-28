В Казахстане впервые на государственном уровне применили технологию блокчейн

Нацбанк объявил о запуске продукта Invest Online.

27 марта Национальный Банк запустил новый технологический продукт - систему Invest Online. Используя мобильное приложение, казахстанцы смогут в онлайн-режиме инвестировать средства в ноты НБ РК, в том числе на небольшие суммы.

«Система работает круглосуточно, нет никаких комиссий и налогов, все операции прозрачны и бесплатны. У этих ценных бумаг абсолютная ликвидность – их можно продать обратно в любой момент, получив гарантированный доход с ежедневным начислением», - отметил Данияр Акишев, председатель Национального Банка.

Он рассказал, что в основе работы системы Invest Online заложено три решения. Во-первых, впервые на государственном уровне применена технология блокчейн. Каждая транзакция записывается в неразрывную цепочку блоков в виде распределенного реестра, что обеспечивает сохранность и неизменность информации. Во-вторых, впервые Национальным Банком Казахстана выпущены электронные деньги, которые будут применяться для расчетов по операциям с ценными бумагами. В-третьих, все операции доступны онлайн на электронных устройствах.

«Система, благодаря своим широким технологическим возможностям, позволит работать с ценными бумагами не только Национального Банка, но и крупных казахстанских компаний, которые планируют выходить на IPO, в том числе с привлечением денег населения. В перспективе Invest Online – удобная и безопасная площадка для работы с любыми ценными бумагами, пользоваться которой смогут все казахстанцы», - поделился планами глава финрегулятора.

«Эмиссия краткосрочных нот стартует с 27 марта текущего года. Общий объем эмиссии составляет 50 млрд. тенге. Ставка доходности по этим ценным бумагам составляет 8,5% годовых. Это означает, что на текущую дату вы можете купить ноту за 92 тенге 19 тиын, продав ее через год за 100 тенге, - рассказал Д. Акишев. - Вы можете в любой момент времени продать ноты, получив начисленную сумму. Процесс начисления дохода можно мониторить через личный кабинет в системе Invest Online».

Мобильное приложение Invest Online уже доступно в Play Market и в ближайшее время появится в App Store. Регистрация в приложении возможна с использованием ЭЦП, личного кабинета ЕНПФ или по субсчету Центрального депозитария ценных бумаг.