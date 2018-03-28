Минфин разрабатывает методологию администрирования НДС

Децентрализованная база данных позволит отслеживать цепочки финансовых транзакций налогоплательщиков и производить им гарантированный возврат НДС.

Министерство финансов РК в сотрудничестве с Ассоциацией финансистов Казахстана, IBM и Pricewaterhouse Coopers разрабатывает методологию администрирования НДС и технические требования к информационной системе с использованием технологии Blockchain, сообщает Курсив.

В АКФ «ПИТ» будет создана лаборатория по прикладным исследованиям в части внедрения технологии Blockchain на базе IBM Hyperledger Fabric, где в августе текущего года запланирован запуск пилотного проекта информационной системы администрирования НДС с использованием Blockchain. Суть проекта — формирование децентрализованной базы данных, позволяющей мгновенно отслеживать цепочки финансовых транзакций налогоплательщиков и производить им гарантированный возврат НДС.

Применение нового метода администрирования НДС с использованием Blockchain позволит оптимизировать процессы администрирования НДС и обеспечить сокращение сроков возврата НДС для экспортеров; автоматическое формирование предварительных деклараций; сокращение количества проверок со стороны налоговых органов; увеличение собираемости НДС; повышение прозрачности администрирования НДС; невозможность применения серых схем.

Основным принципом предлагаемого решения являются отслеживание финансовых потоков НДС и прозрачность исполнения налоговых обязательств налогоплательщиков в реальном времени. Для этого будут применяться так называемые контрольные счета НДС плательщиков НДС, открытые в банках второго уровня.

Кроме этого, в апреле минфин с запуском ИС «Астана-1» планирует внедрить единый лицевой счет с учетом налоговых и таможенных платежей. Он позволит проводить автозачеты по таможенным платежам по принципу «переплата — недоимка», даст возможность взыскивать задолженности, а также предоставит доступ к просмотру единых лицевых счетов через электронные порталы.

Напомним — 25 мая в Алматы пройдет конференция PROFIT Finance Day, посвященная информационныем технологиям в финансовом секторе. Конференция соберет управляющих, ИТ-руководителей и ИТ-специалистов финансовых организаций.