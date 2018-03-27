Финальная неделя приема заявок на международную программу акселерации FintechStars!

Десять команд получат по 20 тысяч долларов инвестиций.

Международный финансовый центр «Астана» совместно со швейцарской группой компаний Seedstars и частным локальным игроком, бизнес-инкубатором MOST, запустили международную программу акселерации FintechStars для FinTech, InsurTech и e-commerce стартапов. Отобранные десять команд получат по 20 тыс. долларов инвестиций, в течение трех месяцев пройдут обучение и менторство с участием международных экспертов и предпринимателей.

Акселерационная программа нацелена на сбор инновационных решений и создание в Казахстане платформы для взаимодействия мировых финтех-компаний. Ее задача — поддержать начинающих предпринимателей в сфере финансовых технологий. Программа даст возможность стартапам получить финансирование, а также уникальную возможность поработать над своими проектами с лучшими международными экспертами в своей сфере.

«Запуск акселерационной программы в Казахстане совместно с SeedStars, которая имеет огромный опыт работы со стартап-проектами, поможет нам в достижении поставленных целей по развитию экосистемы финансовых технологий», — отметила директор по цифровым технологиям МФЦА Асел Жиенбаева.

Представитель Seedstars Игорь Овчаренко подчеркнул, что после окончания программы стартапы могут получить инвестиции в размере до 350 тыс. долларов от Seedstars Investor Club, Ассоциации бизнес-ангелов MOST и партнеров: «Мы рады запустить нашу первую акселерационную программу в Центральной и Восточной Европе именно в Казахстане в связи с тем, что здесь на базе МФЦА создается уникальная инфраструктура с точки зрения правового поля и поддержки со стороны государства для стартапов. Мы надеемся, что, используя наш международный опыт и сеть контактов, финтех-стартапы получат толчок к стремительному развитию».

Требования к стартапам:

— сильная сформированная команда

— международная масштабируемость

— положительная unit-экономика

— месячный доход не менее 5 тыс. долларов

В программе могут принять участие стартапы из Казахстана, стран Центральной Азии, Ближнего Востока, республик Закавказья, ЕАЭС, Европы, Китая, Монголии. По итогам организаторы отберут лучшие десять команд, которые получат посевные инвестиции и в последующие три месяца пройдут комплексное обучение. Программа запустится 23 апреля и завершится 4 июля.

«Сегодня MOST выстроил профессиональную менторскую экспертизу, собрал лучших специалистов из разных областей со всего мира и Казахстана, и аккумулировал этих людей в проект FintechStars, чтобы вместе заняться финансовым направлением. В программе акселерации мы даем стартапам локальную экспертизу и менторов, участвуем в их обучении, создаем нетворкинг, выводя стартапов на клиентов и партнеров на казахстанском рынке», — отметил Алим Хамитов, генеральный директор бизнес-инкубатора MOST.

27 марта в 15:00 пройдет вебинар с организаторами проекта об условиях и возможностях участия, где можно будет задать все интересующие вас вопросы. Регистрация на вебинар по ссылке.

Прием заявок на участие в программе акселерации FintechStars продлится до 1 апреля. Спешите!