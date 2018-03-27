На правом берегу Астаны будет создан «умный» район

Проект направлен на повышение комфорта жителей города.

«Умный» район с цифровым ЖКХ хотят создать на правом берегу Астаны. Об этом рассказал председатель правления АО Astana Innovations Олжас Сартаев, сообщает Zakon.kz.

Район станет своего рода «лабораторией», на основе работы которой власти города будут решать, какие новшества можно будет распространять по всей столице.

«Мы рассматриваем порядка 10 направлений развития („умное“ благоустройство, безопасность, „умное“ предпринимательство, цифровизация ЖКХ, социальный блок и другие). За каждым направлением есть конкретные проекты», — пояснил Олжас Сартаев.