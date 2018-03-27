Дарын Туяков назначен вице-министром информации и коммуникаций РК

До назначения он занимал должность главного директора-руководителя аппарата АО «Казахтелеком».

Постановлением правительства РК Туяков Дарын Шылбынович назначен на должность вице-министра информации и коммуникаций, передает Primeminister.kz.

Дарын Туяков родился в 1969 году в селе Учарал Алакольского района Алматинской области. В 1990 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю. В. Андропова, в 1997 г. — КазНУ им. Аль-Фараби, в 2007 г. — Международную академию бизнеса, в 2014 г. — РАНХиГС при Президенте РФ. По специальности — юрист-правовед.

Трудовую деятельность начал в 1990 году заместителем командира отдельной радиолокационной роты радиотехнических войск ПВО. Работал в министерстве обороны, министерстве юстиции, в коммерческих структурах в Алматы, в АО «Казахтелеком».