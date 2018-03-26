Beeline начал собирать ИИН абонентов

Оператор объяснил это требованием закона «О связи».

Казахстанцы начали получать от операторов мобильной связи SMS-сообщения с просьбой отправить ИИН на короткий номер для регистрации абонентских устройств. В Beeline Казахстан пояснили, что в соответствии с законом «О связи», абоненты обязаны зарегистрировать свое абонентское устройство (сотовый телефон) у оператора. Для этого и необходимо предоставить номер телефона, ИИН и IMEI-код устройства. Все эти данные оператор обязан передать в единую государственную базу данных.

«В случае отсутствия данных по требованию закона с 1 января 2019 года сотовые операторы будут вынуждены прекратить обслуживание таких номеров. Именно поэтому была проведена тестовая рассылка на несколько сот тысяч абонентов. Сейчас на основе полученной обратной связи вносятся необходимые корректировки. Информирование населения продолжится по мере готовности. Beeline делает все возможное, чтобы максимально упростить нашим абонентам процесс соблюдения закона. Например, помимо отправки СМС с ИИН, клиенты могут сообщить его оператору, позвонив в колл-центр. Есть еще третий вариант — обратиться напрямую в любой из центров обслуживания и лично предоставить необходимую информацию. В самое ближайшее время абоненты смогут провести регистрацию через web-сайт и мобильное приложение Мой Beeline», — заявил Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан.

Статья 36-2 закона РК «О связи» гласит следующее:

— Для регистрации владелец абонентского устройства предоставляет обслуживающему его оператору сведения об: ИИН для физических лиц/БИН для юридических лиц; IMEI (идентификационный код абонентского устройства, уточняется через команду *#06#); MSISDN/абонентский номер.

— Оператор отказывает в регистрации абонентского устройства в случае наличия в БДИК (базе данных идентификационных кодов) такого же идентификационного кода, зарегистрированного за другим владельцем, или в случае, если абонентский номер зарегистрирован за другим владельцем.

— Оператору запрещается предоставлять услуги сотовой связи по абонентскому устройству сотовой связи, сведения о котором не включены в БДИК либо не соответствуют сведениям, внесенным в БДИК.

— Запрет на предоставление услуг без регистрации вступает в силу с 1 января 2019 года.