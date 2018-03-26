Пользователей Homebank предупреждают о фишинговой рассылке

Казахстанцам рекомендуют соблюдать базовые правила информационной безопасности.

РГП «Государственная техническая служба» комитета национальной безопасности РК сообщает о вредоносной рассылке, которая приглашает пройти регистрацию на новом портале Homebank.

Злоумышленники рассылают сообщения посредством мобильных мессенджеров. При переходе по ссылке открывается страница, эмулирующая интернет-ресурс Homebank, где предлагается ввести данные платежной карточки. В случае ввода запрашиваемых данных, злоумышленник получает сведения, которые позволяют осуществить кражу денежных средств с карты.

В настоящее время доступ к фишинговому интернет-ресурсу заблокирован. Однако пользователям рекомендуют соблюдать базовые правила информационной безопасности.

«Призываем быть особо бдительными и не посещать, не переходить на подозрительные страницы. Советуем пользователям обращаться в call-центры банков при обнаружении любого изменения в логике производимых операций (например, появлениz дополнительных, ранее не существовавших полей). Любой звонок, якобы из банка, в процессе которого вас просят предоставить любую информацию (номер карты, CVV код, ПИН, детали платежей, кодовое слово и др.) должен вас насторожить. В случае запроса такой информации в ходе разговора, когда позвонили вам, советуем ничего не сообщать, прервать разговор и перезвонить в банк. Номер call-центра вы можете найти на карте. Ни в коем случае не звоните по номерам (даже коротким), которые вам сообщили во входящем звонке. Злоумышленники могут сообщить вам номер телефона, который контролируют они, чтобы убедить вас совершить небезопасные действия», — подчеркнули в КНБ.

В ведомстве также отметили, что пользователям необходимо внимательнее относиться к устройствам, с которых пользователи входят в интернет-банкинг, а также осуществляют оплату с помощью карт: «Советуем не заходить на сайты игровой, развлекательной направленности, на малознакомые ресурсы, не переходить по ссылкам и баннерам с „сенсациями“ — часто такие сайты и новости используются для заражения пользователей различным вредоносным ПО».