Как продавать, выступая? — авторский тренинг Андрея Бешкова в Алматы
Тренинг научит вас легче и эффективнее доносить свои мысли, продавать услуги и товары, мотивировать слушателей к выполнению нужных действий.
Конкуренция за ресурсы, контракты, проекты и сотрудников с наступлением кризиса обострилась. Это значит, что для преуспевания в бизнесе надо уметь виртуозно убеждать своих клиентов, вербовать сторонников и находить союзников. Один из способов добиться этого — публичные выступления. 29 марта в Алматы Андрей Бешков проведет авторский тренинг по продажам и публичным выступлениям «Как продавать, выступая?». Андрей многократно побеждал в публичных дебатах и добивался статуса лучшего спикера крупнейших российских и зарубежных конференций. Более 5 лет был авторизованным спикером компании Microsoft по темам информационных технологий, облачных вычислений и информационной безопасности. Обладает глубочайшей экспертизой в публичных выступлениях, евангелизме, построении сообществ лояльных бренду пользователей, маркетинге и пиаре сложных диджитал продуктов и сервисов.
Этот тренинг научит вас легче и эффективнее доносить свои мысли, продавать услуги и товары, мотивировать слушателей к выполнению нужных действий. Большинство начинающих и даже некоторые опытные ораторы испытывают стресс от публичных выступлений. На этом тренинге вы научитесь выступать так, чтобы чувство беспокойства прошло.
«Тот, кто не любит свое дело, не может в нем преуспеть, поэтому я научу вас не только блестяще выступать, но и получать удовольствие от своих выступлений. Этот тренинг применялся для ускоренной подготовки спикеров, продавцов, маркетологов и менеджеров продуктов, руководителей проектов Microso, EMC, VMware, Palo Alto Networks, Сбербанка, Digital Security, Rutube, Связного и многих других компаний», — рассказывает Андрей Бешков.
Знания и умения, приобретенные на тренинге, можно успешно применять не только для публичных выступлений, но и в письменной коммуникации. Тренинг стимулирует быструю наработку навыка продвижения и продаж сложных ИТ-решений, поэтому учитывает специфику работы с ИТ-аудиторией. В нем 80% времени посвящено практическому выполнению заданий, конструированию речей, выступлению на сцене и отработке обратной связи.
Программа тренинга:
9:30 — Регистрация, приветственный кофе
10:00 — Подготовка к выступлению
— Мотивация спикера на успешное выступление
— Определение цели и способов коммуникации
— Кто наша аудитория? Как узнать ее лучше?
— Присоединение и рапорт аудитории. Своим доверяют и прощают все!
— Комфортное выступление: избавляемся от вредных привычек и получаем удовольствие
— Способы захвата внимания при открытии выступления
— Изучаем и выбираем направление и способы коммуникации
— Тренируем дыхание, чтобы звучать отлично и не уставать во время выступления
— Тренируем речь: дикция, логические ударения и паузы
12:00 — Перерыв. Чай-кофе, знакомство участников, неформальное общение
12:30 Сцена
— Избавляемся от страха выступлений и изучаем
— Прививаем уверенное поведение на сцене
14:00 — Обед, знакомство участников, неформальное общение
15:00 Язык тела
— Тело как инструмент эффективных коммуникаций
16:30 — Перерыв. Чай-кофе, знакомство участников, неформальное общение
17:00 — Работа с аудиторией
— Архитектура и типовые партнеры успешного выступления
— Способы вдохновляющего закрытия выступления: как призвать людей к действию?
— Работа с вопросами и возражениями: как отвечать на сложные и враждебные вопросы?
— Как контролировать аудиторию?
— Работа на панельных дискуссиях и сессиях вопросов ответов
— Как работать с прессой, продвинуть свои идеи и не пожалеть об этом?
18:30 — Завершение тренинга. Вопросы и обсуждения.
За день тренинга вы научитесь тому, на освоение чего у вас могут уйти годы самостоятельного труда!
Участие в тренинге платное — стоимость составляет 90000 тг. По вопросам участия просьба обращаться к Олесе Ходжановой.