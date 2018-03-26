В ближайшие три года все медицинские учреждения будут переведены в цифровой формат

В рамках проекта предполагается отказаться более чем от 120 бумажных форм.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства РК заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов. С целью цифровой модернизации здравоохранения запущено пилотное безбумажное ведение медицинской документации в четырех регионах страны: Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях. Ожидается, что до конца года все области будут переведены на такой метод работы, передает Primeminister.kz.

«В рамках проекта предполагается отказаться более чем от 120 бумажных форм, которые требовались ранее нормативно-правовыми актами», — отметил министр здравоохранения.

В настоящее время охват медицинских организаций информационными системами составил 75,5%, повышена в 2,5 раза оснащенность компьютерами. Доступ к интернету имеют 56% медицинских организаций. Фактически единая информационная система доступна уже на уровне районных центров.

«В ближайшие три года все медицинские учреждения в отдаленных населенных пунктах будут переведены в цифровой формат работы», — подытожил Е. Биртанов.

Напомним — 19 октября Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.