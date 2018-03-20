Уже 30 марта в Алматы состоится третья ежегодная конференция PROFIT Cloud Day, посвященная облачным технологиям для бизнеса.

Информационные технологии являются одним из ключевых факторов в развитии бизнеса. Однако сейчас для успешной работы, снижения издержек и привлечения клиентов уже мало использовать стандартные решения. В мировом масштабе все больше компаний приходят к необходимости использования облачных технологий.

Облака являются новым этапом развития ИТ, нацеленным на максимальное решение задач бизнеса. Однако мало просто решить «идти в облако». Какой формат работы при этом использовать? Какого вендора или продукт выбрать? Перед подобными вопросами рано или поздно столкнется любой бизнес. И если вы хотите ответить на них с максимальной пользой для своей организации, PROFIT Cloud Day — это то, что вам нужно!

В ходе конференции мы расскажем обо всех плюсах и минусах облачных технологий, обсудим частные и публичные облака, а также аспекты безопасности, развенчаем мифы и на реальных примерах покажем все преимущества облачных технологий для бизнеса. Кроме того, в рамках PROFIT Cloud Day у участников будет возможность пообщаться с представителями всемирно-известных поставщиков облачных решений и задать им свои вопросы. Мы активно поддерживаем горячие дискуссии, поэтому любой ваш вопрос не останется без внимания!

Итак, вы готовы выйти из матрицы вместе с нами? На PROFIT Cloud Day 2018 мы развеем ваши сомнения и покажем облака такими, какие они есть на самом деле. На чем должна строиться стратегия выхода в облачную среду? Как подготовить инфраструктуру? Каковы этапы миграции в облако?

Конечно, так же, как и весь наш мир, облака не идеальны. Евгений Питолин, управляющий директор Лаборатории Касперского в Центральной Азии, расскажет о темных облаках, о том, что за ними кроется, и как с этим жить. Второй доклад Евгения покажет реальный мир и раскроет «Психологию обаков».

— Знать путь и пройти его — не одно и то же, говорил Морфеус. Давайте вместе выясним, глубока ли кроличья нора.

Погрузиться в тему нам поможет Андрей Андреев, менеджер по продвижению облачных сервисов Microsoft СНГ. Он расскажет о современных бизнес-сценариях, построенных на базе облачных сервисов Microsoft. А представители Oracle (Юрий Конов, специалист по облачным технологиям, и Антон Семчишен, ведущий технический специалист) раскроют тему больших данных для современного бизнеса.

Конечно, не обойдется и без клиентских кейсов. Бахтияр Мухаметкалиев, исполнительный директор по ИТ-инфраструктуре АО «Казпочта», расскажет о сервисной модели национального почтового оператора и о том, как избавить свою инфраструктуру от части оборудования, однако продолжить им пользоваться.

Модерировать конференцию будет Андрей Бешков. Более 9 лет он тренирует лучших спикеров Microsoft, Cisco, EMC, Palo Alto и других грандов ИТ. Андрей многократно побеждал в публичных дебатах и добивался статуса лучшего спикера крупнейших российских и зарубежных конференций. Более 5 лет был авторизованным спикером компании Microsoft по темам информационных технологий, облачных вычислений и информационной безопасности. Обладает глубочайшей экспертизой в публичных выступлениях, евангелизме, построении сообществ лояльных бренду пользователей, маркетинге и пиаре сложных диджитал продуктов и сервисов. Сейчас работает консультантом по маркетингу и пиару крупнейших российских компаний.

— Страх, неверие, сомнения отбрось — очисти свой разум. Приходи на PROFIT Cloud Day 2018 и узнай, как заставить облака служить на благо своего бизнеса.