Представители Trend Micro расскажут о том, как бизнесу избежать кибератак и защитить облачные ресурсы.

13 апреля в Алматы компания Trend Micro проведет конференцию Security Trends Almaty 2018, на которой вы сможете узнать, как наилучшим образом обезопасить инфраструктуру вашего предприятия от кибератак и обеспечить безопасность облачных сред.

В современном мире предприятия и государственные учреждения работают в динамичной информационной среде, где характер киберугроз постоянно изменяется, следовательно, должны меняться и методы защиты от них. С появлением направленных атак и современных постоянных угроз стало очевидно, что информационная безопасность требует нового подхода.

Все больше предприятий и государственных учреждений могут использовать вычислительное облако для доступа к экономичным и удобным приложениям и службам, однако при этом они должны быть уверены в безопасности их информации. Необходимо осознавать возможности и риски облачных вычислений и понимать, какие действия по переходу к облачной среде будут правильны для вас и для предприятия.

Правильно выбранная стратегии обеспечения безопасности позволит вашей компании использовать весь потенциал виртуализации и облачных вычислений.

Программа конференции:

9.30 — 10.00 — Приветственный кофе, регистрация участников.

10.00 — 10.15 — Вступительное слово участникам. Нурбек Рахимов, региональный менеджер Trend Micro в Центральной Азии.

10.15 — 11.00 — Инновации против кибератак. Почему нужно доверять лидерам. Герман Позанков, региональный директор Trend Micro в СНГ, Грузии и Монголии.

11.00 — 11.40 — Обзор современного ландшафта угроз и методы противодействия. Михаил Кондрашин, технический директор Trend Micro в России и СНГ.

11.40 — 12.00 — Кофе пауза.

12.00 — 12.30 — Обзор продуктовых новинок. Михаил Кондрашин.

12.30 — 13.00 — Выступление VMware.

13.00 — 14.00 — Обед, работа с ДЕМО на стендах в кулуарах.

14.00 — 15.00 — Защита от целенаправленных атак на государственные органы и крупный бизнес. (Deep Discovery) Нурлан Адаев, технический специалист Trend Micro в СНГ.

15.15 — 15.40 — Построение высокопроизводительного шлюза безопасности для сетей любого масштаба. (Tipping Point/Network IPS) Михаил Кондрашин.

15.40 — 16.00 — Кофе брейк.

16.00 — 17.00 — Защита современного ЦОД (Deep Security) Нурлан Адаев.

17.00 — 17.15 — Завершение мероприятия, вопросы и ответы.

17.15 — Фуршет, неформальное общение.

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию.