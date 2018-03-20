Е. Сагадиев: цифровизация позволит решить проблемы системы образования в РК

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев выступил на правительственном часе в мажилисе парламента с результатами и планами по цифровизации образования.

В настоящее время министерством ведется работа по трем направлениям: развитие информатизации в системе среднего образования, автоматизация процесса управления образованием и наукой, подготовка ИТ специалистов.

Задачи и планы министерства

По первому направлению (развитие информатизации в системе среднего образования) министерство выступило с инициативой о более раннем введении предмета «Информатика» в школьную программу. В идеале планируется внедрить предмет с 1 класса. Сейчас эта возможность обсуждается с экспертами.

«В странах ОЭСР основам программирования обучают с 1 класса. У нас предмет „Информатика“ в школе изучается с 5 класса, а в этом году — с 3 класса. Параллельно будут актуализированы программы 5-11 классов, в части пересмотра языков программирования. Языки программирования меняются, поэтому нам нужно чтобы наши дети учились по самым современным программам», — заявил министр.

Кроме того, детей будут активнее вовлекать в робототехнику. В настоящее время более чем в 3000 школах и дворцах школьников введен элективный курс по робототехнике. Планируется довести охват до 100% — кабинеты робототехники будут дооснащаться, а учителя — проходить крусы повышения квалификации.

«В прошлом году за счет МИО и вузов куплено 800 новых полных кабинетов, работу будем продолжать», — отметил спикер.

Если говорить об оснащении школ, то в настоящее время, по заявлению министра, 99% школ (6960) уже подключено к интернету, из них 62% школ подключено к скоростному интернету (не менее 4 Мбит/c). В школах внедряется интерактивный контент на трех языках через портал Bilimland.kz — это 40 тысяч видео-лекций и интерактивных уроков. Там, где нет интернета, контент размещается на серверах самой школы.

В 2016–2017 годах приобретено более 14 тысяч комплектов мультимедийного оборудования. В этом году из республиканского бюджета выделено еще 6 млрд тенге. Акимам дано поручение приобрести более 10 тыс. комплектов.

«У нас заем Всемирного Банка, около 70% пойдет на видеооборудование. Задача — довести оснащение классов, в аулах и в городах, до 80%. Учителя оно не заменит, но это огромная помощь и учителю, и ученику. Там собраны лучшие видео со всего мира по физике, химии, биологии и т. д. Также, согласно посланию Главы государства начата работа по созданию во всех регионах на базе дворцов школьников сети детских технопарков и бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой, включая компьютеры, лаборатории, 3D-принтеры», — дополнил Е. Сагадиев.

Доступ к электронным дневникам «Күнделік» имеется более чем в 4 тыс. школ. Помимо этого в 600 школах существуют электронные журналы «Bilimal» и«Mektep» (3,5 млн пользователей). Перед министерством стоит задача обеспечить доступ к электронным дневникам и видео-урокам пользователей во всех населенных пунктах, включая отдаленные аулы.

«Это достаточно трудоемкий процесс, но главное — он стартовал. Мы приравняли электронный журнал к бумажной отчетности. Классный журнал при подключении организации образования к электронной системе и широкополосному интернету заполняется только в электронном формате. Заполнение его в бумажном варианте не допускается», — говорит министр.

Второе направление деятельности по цифровизации образования касается автоматизации самого процесса управления образованием и наукой. Как сообщил спикер, автоматизация госуслуг должна охватить все уровни образования, начиная с направлений в детские сады и заканчивая дипломами PhD — все должно быть автоматизировано.

В дошкольном образовании уже внедрена система автоматического распределения в детсады. Утвержден новый стандарт автоматизации процесса формирования и функционирования очереди выдачи направлений, которая исключает прямые контакты и коррупционные риски, обеспечивает прозрачность процедуры. На сегодня постановка на очередь и выдача направлений в детсады полностью автоматизирована в Астане, Алматы, Шымкенте и Западно-Казахстанской области. В остальных областях проект находится на стадии завершения. Планируется завершить эту работу до конца текущего года.

В системе среднего образования для избавления учителей от несвойственной им работы (заполнение множества отчетов) и исключения дублирования информации планируется оставить в использовании три системы: Национальную образовательную базу данных (НОБД), электронный журнал (Күнделік) и облачную бухгалтерию.

«Больше школа ничего не должна заполнять. НОБД заполняется два раза в год, Күнделік — это журнал текущей успеваемости, облачная бухгалтерия — только для бухгалтеров. Раньше учителя в пределах закрепленной территории проводили поквартирный обход для учета детей дошкольного и школьного возраста. Теперь учет детей осуществляется посредством выгрузки данных из информационной системы управления образования и информационных систем государственных органов», — подчеркнул Ерлан Сагадиев.

В сфере технического и профессионального образования ведется тестирование информационной системы управления и разработки электронной библиотеки. К концу 2018 года планируется цифровизировать конкурсное зачисление и предоставление места в общежитиях, зачетные книжки, электронный паспорт студента, расписание уроков и домашние задания. В высшем образовании уже переведены в цифровой формат зачетные книжки, расписание уроков и домашние задания. К концу 2018 года планируется цифровизация услуг по приему в вузы, предоставление места в общежитии, электронный паспорт. В науке цифровизированы подачи заявок на все научные гранты, прием отчетов, учет статьей, база электронных адресов.

«Автоматизация процесса управления образованием и наукой позволят решить ряд проблемных вопросов. В их числе — разрыв в качестве образования между сельскими и городскими школами, тяжелые рюкзаки школьников, большое количество бумажной отчетности у педагогов, отсутствие компьютеров и интернета, недостаточный контроль образовательного процесса ребенка и его успеваемости», — подчеркнул министр.

Третье направление работы министерства образования и науки — подготовка ИТ-специалистов. Как рассказал спикер, в Казахстане ежегодно увеличивается число грантов в высшем образовании на ІT-специальности. В этом году по поручению Президента дополнительно выделено 20 тысяч грантов, из них на технические специальности — 11 тысяч: «В рамках нового закона об академической свободе, с созданием реестра и ранжира образовательных ІТ-программ вместе с ІТ-ассоциациями планируется обновление программ в вузах страны. Регулирование будет происходить через рейтинг образовательных программ, подготовленный НПП „Атамекен“. Первый рейтинг, ограниченный 30-ю вузами по IT, мы уже подготовили и презентовали ректорам. Мы убеждены, что это абсолютно правильный путь, который приведет к быстрому обновлению и качественному подъему образовательных программ всех вузов».

Кроме того, Президентом поставлена задача подготовки высококвалифицированных кадров в сфере кибербезопасности в рамках стипендии «Болашак». По этой стипендии по направлению «Информационные технологии и системы» завершили обучение около 1000 студентов. Направление «Кибербезопасность» — новое, по нему ежегодно будут увеличиваться гранты.

Идеальное будущее системы образования — какое оно?

Результаты, которых министерство планирует добиться, весьма амбициозны. В первую очередь речь идет о тотальной доступности и мобильности.

«Мы должны создать условия, когда любой человек (ребенок, учитель, директор школы, родитель), войдя в свой мобильный телефон, может двигаться внутри цифрового мира, получать необходимую информацию и делать то, что ему необходимо. Он может видеть свои оценки, задания, лучшие цифровые образовательные ресурсы всего мира, он может поступить в школу, перевестись в другую, поступить в вуз — все это в своем мобильном телефоне, в единой базе данных», — рассказал спикер.

Второе, что должна дать цифровизация — прозрачность. По заявлению ведомства, вся информация (о конкурсах на ректоров вузов, распределение грантов, очередность в детские сады и школы) должна быть в свободном доступе, отслеживаться и без возможности неправомерных изменений.

Третья метрика — улучшение качества знаний и их усвоение.

«У нас должны быть лучшие учебники всего мира, переведенные на казахский язык, русский язык; лучшие цифровые лекции. Лучшие учебники всегда под рукой. Мы должны уметь использовать лучшие методики преподавания для усвоения этих материалов. Министерство должно видеть, как ребенок усваивает эту информацию и самое главное, мы тогда сможем сделать каждому ребенку индивидуальную траекторию обучения. Как вы знаете, это очень большая проблема для системы образования по всему миру», — считает Е. Сагадиев.

Еще один результат, на который нацелено министерство образования — интеграция всех баз данных и их объединение в общем хранилище. Речь идет о реализации системы Big Datа, подразумевающей помимо сбора данных их анализ.

«Министерство будет видеть все, и управлять процессом из так называемого ситуационного центра», — пояснил спикер.

На пути есть препятствия

Одной из основных помех обозначенным реформам, по заявлению министра, является недостаточное оснащение компьютерами, ноутбуками и смартфонами учителей и детей. Второе препятствие — доступ к интернету и охват необходимыми информационными и образовательными ресурсами: «У нас 62% школ к интернету подключены с необходимой нам скоростью, 37% школ — не подключены. В правительстве имеется комплексный план подключения всех школ, согласно программе «Цифровой Казахстан». Как вы видите, сейчас нам еще кое-какая работа предстоит.

Отсутствие мобильных версий используемых ресурсов, а также проблемы с интеграцией баз данных министр тоже отнес к препятствиям, решение которых стоит на повестке дня.

В заключение Ерлан Сагадиев обратился к депутатам с призывом присоединиться к работе, проводимой министерством: «Уважаемые депутаты, мы думаем, что кое-какие вопросы будут вынесены на ваш уровень. Нам нужно законодательно ввести в использование новые термины, такие как электронное образование, электронный паспорт, Blockchain, дистанционное обучение. Также мы должны будем проработать регулирование по условиям хранения электронных данных, разделение компетенций управлений организаций образования, внедрение электронного документооборота, ответственность учителей за сохранение данных, достоверность информации и т. д. Эта работа сейчас будет делаться, мы будем надеяться на совместное с вами сотрудничество».