В Алматы состоялась презентация Samsung Galaxy S9 и S9+

В честь официального запуска новых флагманов в Южной столице прошел музыкальный фестиваль.

17 марта в Алматы компания Samsung провела презентацию Galaxy S9 и S9+. Ключевым новшеством моделей является усовершенствованная камера, оснащенная изменяющейся для различных условий освещения диафрагмой. Гости фестиваля смогли протестировать новые флагманы и испытать камеру смартфонов в специальных интерактивных зонах.

«Камера Galaxy S9 и S9+ полностью меняет представление о современных возможностях мобильной фото- и видеосъемки», — отметили представители Samsung.

Еще одна отличительная особенность новинок — экран Infinity Display с разрешением Quad HD+ и технологией Super Amoled: у Galaxy S9 с диагональю 5,8 дюйма, у Galaxy S9+ с диагональю 6,2 дюйма. Смартфоны также имеют передовую в своем классе 8-мегапиксельную фронтальную камеру Smart Auto Focus для качественных селфи и видеочатов. Кроме того, новинки могут похвастаться технологией объемного звучания Dolby Atmos, стереодинамиками от AKG, защитой от пресной воды и пыли по стандарту IP68, а также возможностью расширения памяти до 400 Гб посредством карт памяти microSD.

Технические характеристики Samsung Galaxy S9/ S9+:

— Дисплей: 5,8-дюймовый Super AMOLED (2960×1440, 570 ppi)/ 6,2-дюймовый Quad HD+ (2960×1440, 529 ppi)

— Процессор: восьмиядерный 4*2,7 Ггц (Mongoose M3) и 4*1,8 Ггц (Cortex-A55)

— Сети: GSM/ HSPA/ LTE

— Оперативная память: 4 Гб/ 6 Гб

— Память: 64, 128, 256 Гб, поддержка карт памяти microSD до 400 Гб

— Камера: основная 12 Мп Dual Pixel (f/1.5-2.4, 26mm)/ основная 12 Мп Dual Pixel (f/1.5-2.4, 26mm) + 12 Мп Dual Pixel (f/2.4, 52mm); фронтальная 8 Мп

— Подключения: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, USB 3.1 Type-C 1.0, Bluetooth v 5.0, A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo, NFC

— Аккумулятор: Li-Ion 3000 мАч/ Li-Ion 3500 мАч

— Размеры и вес: 147,7×68,7×8,5, 163 г/ 158,1×73,8×8,5, 189 г.

Новинки уже поступили в официальную продажу в Казахстане.