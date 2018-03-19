Врачебная тайна уходит в интернет

В настоящее время в РК в онлайн-режиме функционирует 22 информационные системы министерства здравоохранения.

Один из ключевых порталов минздрава — регистр прикрепленного населения, в котором, по данным на текущий год, значится 580 тысяч североказахстанцев. Этим порталом пользуются медицинские учреждения, оказывающие первичную медико-социальную помощь. Учет пациентов с хроническими заболеваниями ведется с помощью электронного регистра диспансерных больных. Есть также отдельная информационная система «Лекарственное обеспечение». Чтобы собрать эту информацию воедино, для большего удобства населения и медиков и внедряется медицинская информационная система, передает Литер.

Организациям здравоохранения приходится работать в большом количестве информационных систем и дублировать ввод данных. Для решения этих проблем и внедряется медицинская информационная система. С ее помощью будут автоматизированы внутренние бизнес-процессы медицинских организаций — от записи на прием до расходования лекарственных средств. Внедрение МИС позволит обеспечить переход к безбумажному ведению медицинских данных и медицинских документов, — рассказала на брифинге в региональной службе коммуникаций директор Северо-Казахстанского филиала Республиканского центра электронного здравоохранения Ольга Шерстюк.

В медицинской информационной системе будет собрана полная информация о каждом пациенте, вплоть до результатов анализов. Она будет передаваться в единое хранилище данных, где на каждого гражданина заведут электронный паспорт здоровья. Врачи смогут получать полную информацию о состоянии здоровья любого пациента, хроническим заболеваниям, аллергиям, принимаемым препаратам, что чрезвычайно удобно, например, в случае оказания экстренной помощи иногородним. Пациенты также будут иметь доступ к этой информации и к электронным услугам, которые можно будет получать через интернет, вплоть до больничного листа.

Но кроме плюсов в нововведении есть и минусы, потому что возможна утечка конфиденциальной информации. В кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения РК» предусматривается статья по поводу информационной безопасности, и она касается в том числе и врачебной тайны. Но гарантировать, что не будет какого-то выхода персональной информации от определенного лица, нельзя, это может случиться. Это личная персональная ответственность медика, выполняющего работу или заполняющего ту или иную документацию, признала Ольга Шерстюк.

Напомним — 19 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.