Государственная программа цифровизации будет запущена в Монголии в 2019 году

Граждане смогут получить необходимые данные онлайн, загрузив информацию и официальные документы со смартфона.

Совет по политике в области информации и коммуникаций, созданный в 2017 году премьер-министром У. Хүрэлсүхом, провел консультативную встречу с представителями государственных организаций, банковских и финансовых учреждений и телекоммуникационных компаний, чтобы обсудить запуск в 2019 году своей программы по созданию онлайн-базы данных для государственных сервисов, сообщает CA-NEWS.

Начальник секретариата кабинета министров Г. Занданшатар, председательствовавший на заседании, заявил: «Проект, который будет запущен 1 января 2019 года, нацелен на поиск технологических возможностей для улучшения доступа к государственным услугам. Этот проект поможет гражданам получить необходимые данные онлайн, просто загрузив информацию, официальные документы и письма со смартфона. Кроме того, вчера мы вместе с АБР запустили проект по созданию общей, центральной базы данных, в которой будут собраны вся информация и все данные для министерств государства».