В холдинге Зерде озвучили планы на 2018 год

АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде» отчитался по итогам за 2017 год и запланированной работе на 2018 год.

В мероприятии приняли участие председатель правления Холдинга «Зерде» Руслан Енсебаев и его заместители — Жанат Жахметова, Павел Коктышев и Алексей Анисимов. В 2017 году холдингом разработаны и утверждены 150 стандартов в области ИКТ. Проведена экспертиза 338 национальных, межгосударственных и международных проектов стандартов.

«Приоритетное место в деятельности Холдинга „Зерде“ занимает управление проектами государственной программы „Цифровой Казахстан“, которая была принята в декабре 2017 года. На текущий момент проведены подготовительные мероприятия для успешной реализации программы. Так, образована комиссия при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации. В 16 центральных государственных органах, генеральной прокуратуре и 16 местных исполнительных органах созданы офисы цифровизации», — отметил Руслан Енсебаев.

В текущем году на базе павильона ЭКСПО планируется запуск международного технопарка «Astana Hub», в рамках которого в 2018 году пройдут программу акселерации 33 проекта. По направлению программы «Развитие человеческого капитала» планируется осуществлять обучение населения цифровой грамотности с участием МИО, НАО «ГК «Правительство для граждан», АО «НИТ», АО «Казпочта», НПП «Атамекен» и операторов связи. Кроме того, будут реализованы проекты по цифровизации среднего, профессионального, высшего и послевузовского образования.

По направлению «Цифровизация отраслей экономики» начата работа по реализации конкретных проектов.

«Уже сегодня крупные предприятия горнодобывающей и металлургической промышленности сформировали планы и приступили к внедрению технологий Индустрии 4.0 на своих производствах. Примерами этих технологий является старт таких проектов, как, «Цифровой рудник», «Умный карьер» и «Умная обогатительная фабрика», — рассказал глава «Зерде».

В отрасли транспорта и логистики будет продолжено внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы. В этом году по трем направлениям — Алматы-Капшагай, Астана-Темиртау и Алматы-Хоргос — будут внедрены системы взимания платы с применением мобильных платежей и СМС-оплаты. В агропромышленном комплексе в ряде фермерских хозяйств страны будут внедрены технологии «точного земледелия». Вместе с тем, в 2018 году начнут функционировать 6 «цифровых ферм» (по молочному, мясному направлениям и растениеводству). Кроме того, во втором квартале планируется ввод в промышленную эксплуатацию системы внедрения «Электронных зерновых расписок» с применением технологии blockchain.

«Думаю, что наша совместная работа с государственными органами, образовательными учреждениями, отечественными IT-компаниями, представителями бизнеса и в целом с населением даст качественный результат в процессе цифровой трансформации нашего государства», — подытожил Руслан Енсебаев.