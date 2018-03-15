В ЕЭК разработают единую систему прослеживаемости товаров в ЕАЭС

Благодаря этому потребители получат возможность доступа к достоверной информации о продукции, бизнес снизит операционные издержки, а государства смогут контролировать уплату налогов.

Проект концепции цифровой прослеживаемости товаров обсудили на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В мероприятии приняли участие представители государственных органов стран ЕАЭС, делового и экспертного сообщества.

Открывая встречу, председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян напомнил, что система прослеживаемости товаров — одна из главных инициатив глав государств, которую планируется разработать в соответствии с основными направлениями реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Она позволит проследить историю товара от производителя до конечного потребителя.

«Сегодня существует недостаток информации о продукции. Создание системы прослеживаемости позволит решить целый комплекс задач, повысит уровень доверия между нашими странами, в том числе в спорных ситуациях. Кроме того, формирование единой системы и общей платформы на все пять стран нивелирует риск появления новых ограничений на рынке ЕАЭС в результате действия разных, несовместимых между собой, национальных систем прослеживаемости и маркировки», — отметил Тигран Саркисян

Создание единой системы прослеживаемости товаров ЕАЭС ускорит процессы свободного перемещения товаров, станет возможным построение актуальной статистической и аналитической отчетности, будут оптимизированы логистические цепочки и цифровая транспортная инфраструктура. Представители бизнеса снизят операционные издержки за счет сокращения транзакционных издержек, исключения дублирующих и многочисленных параллельных систем прослеживаемости и упрощения контрольных процедур, выполняемых государственными органами, а также получат дополнительный доход благодаря новым источникам информации о ситуации на рынке. Кроме того, добросовестные предприниматели смогут увеличить выручку за счет замещения контрафактной продукции легальной, оптимизировать документооборот и обмен информацией с государственными органами и исключить возможность заключения сделок с недобросовестными участниками рынка. Розничным сетям станет проще искать нужную продукцию, мониторить и анализировать цены на конкретные виды товаров. Логистические операторы, финансовые и страховые компании получат возможность выйти на новые рынки и адресно предлагать свои услуги.

Согласно разработанному проекту концепции, технически система прослеживаемости товаров будет создана на базе существующей и уже действующей интегрированной информационной системы ЕАЭС. Для запуска системы предстоит решить ряд задач — определить степень охвата рынков и товаров единой системой прослеживаемости и необходимый объем собираемых на наднациональном уровне данных, создать единый классификатор товаров ЕАЭС, определить, какие сопроводительные документы будут использоваться в системе (первичные, счет-фактуры или иные), организовать платформу для стыковки уже действующих и планируемых к запуску в странах ЕАЭС национальных компонентов системы, рассмотреть существующие в мире решения для использования технологий искусственного интеллекта и др.

В марте–апреле этого года проект системы прослеживаемости товаров в Евразийском экономическом союзе будет представлен рабочей группе и совету комиссии на уровне вице-премьеров. В случае одобрения он будет вынесен на обсуждение главам правительствам.​